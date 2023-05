Petrana o ZÁKULISÍ šou Ruža pre nevestu: Tereza ju ŠOKOVALA a táto... PODRAZÁČKA!

BRATISLAVA - Zatiaľ posledná epizóda šou Ruža pre nevestu bola mimoriadne napínavá a nie nadarmo jej pracovný názov znel "Mortal Combat". Posledná pätica súťažiacich si poriadne skočila do vlasov, čo malo za následok neplánovaný odchod Virgínie Buberníkovej a takisto aj to, že sa dievčatá pustili do Petrany, ktorá je horúcou favoritkou na víťazstvo...

Citlivej Petrane sa vôbec nepáčilo, že ostatné "nevesty" nakydali na Virgíniu, pričom jej "podkúrila" najmä Mirka. Tá až doteraz pôsobila nevinne a nežne, no po poslednej epizóde je zjavné, že sa neštíti vytiahnuť všetky zbrane a ide si tvrdo za svojím - bez ohľadu na všetko ostatné. Keď sa jej Tomáš spýtal aký má názor na tmavovlasú fitnessku a čo vie o jej tajomstvách, povedala mu, že si robila tehotenský test a potom sa poriadne ostro pustila aj do ostatných dievčat.

Tým, samozrejme, nechcela vôbec povedať, čo s Tomášom riešila, hoci už dobre vedela, že Virgínia bude čeliť problémom. Petrana okrem tohto celého ťažko prežívala aj vystúpenie, ktoré Mirka predviedla na korčuliach priamo pred očami ženícha, ktorého tým očividne zaujala. Večer tak napokon dopadol absolútne katastrofálne. Virgínia odstúpila a celú drámu zavŕšilo to, že Petrana tento tlak nevydržala a vo vile sa takpovediac "opustila". A to až tak, že chcela odísť domov.

Večernú krízu napokon musel riešiť samotný Tomáš, ktorý s Petranou odišiel bokom, snažil sa ju utešiť a padol medzi nimi aj ďalší bozk. To, že modrooká kráska si s Tomášom užila ďalšiu romantickú chvíľku ale ťažko niesli ostatné súťažiace, ktoré jej to dali poriadne vyžrať. A chrbtom sa jej dokonca otočila aj Tereza, ktorá sa nechala počuť, že Petrana vyrobila hereckú scénu, ide jej len o pozornosť a jej zrútenie pred Tomášom jej vôbec neverila.

No a keďže aktuálne sú už všetky dievčatá doma, my sme mali možnosť sa s Petranou porozprávať, keď sa počas finálne Let's dance objavila na červenom koberci. Hoci sa najprv zdalo, že s Terkou sa obchádajú, neskôr to už vyzeralo tak, že žiadna veľká dráma sa medzi nimi nekoná.

Pôvabná favoritka romantickej šou nám v rozhovore prezradila čo-to zo zákulisia, dozvedeli sme sa to, že hádka, ktorú sme videli na obrazovkách, bola v realite oveľa horšia a aj to, že s Terezou to ešte stále tak úplne vyporiadané nemá. No a ak chcete vedieť, koho označila ako podrazáčku a s kým už vôbec nechce byť v kontakte, pozrite si náš videorozhovor vyššie!