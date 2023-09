Markizáčka OTVORENE o stavbe domu: Lukratívne džoby ale… Bez HYPOTÉKY by to NEZVLÁDLI!

Diana Hágerová (Zdroj: Instagram DH)

BRATISLAVA - Človek by si možno pomyslel, že aj niekto pracuje ako moderátor, musí byť "ťažko za vodou". Diana Hágerová, partnerka markizáckeho moderátora Romana Juraška vás však presvedčí o opaku. V rozhovore nám prezradila plány ohľadne stavby ich budúceho hniezdočka lásky. Extrémne sa teší, no žiaľ, podľa všetkého ich platy na to nestačia, a tak sa museli zariadiť rovnako ako drvivá väčšina Slovákov...

Diana Hágerová OTVORENE o stavbe nového domu! (Zdroj: Maarty von B)

Markizácky pár Diana Hágerová a Roman Juraško spolu žijú už niekoľko rokova sú rodičmi dvoch spoločných ratolestí. Svoj rodinný život sa rozhodli posunúť do nového levelu. Teda, konkrétne do nového domu. Ten si podľa Dianiných slov dali postaviť na kľúč, čo nám okrem iného otvorene povedala počas rozhovoru na jednej z akcii, ktorá sa konala na bratislavských Zlatých pieskoch.

Diana Hágerová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Dali sme si postaviť dom firme a teraz sa na ňom pracuje. Všetko beží, tak ako má. A na to ako si ja pamätám, že sa kedysi stavali domy, keď napríklad moji rodičia stavali svoj dom, že ako to kedysi fungovalo a všetko dlho trvalo, tak sa mi zdá, že extrémne rýchlo to bude,“ potešila sa Diana pred našou kamerou.

(Zdroj: Instagram DH)

„Máme, samozrejme, plán domu, ktorý sme preberali s architektmi. Preberali sme to s firmou, ktorá mala nejaké pripomienky a povedali, čo ako sa dá, lebo predsa len architekt a možno aj tí majitelia, majú voči tej svojej nehnuteľnosti veľké oči a očakávania, čo by sa mohlo všetko dať, ale niekedy sa to reálne urobiť nedá,“ posťažovala sa dvojnásobná mamička.

Neskôr z nej ale vyšlo, že aj napriek tomu, že majú s Romanom takpovediac lukratívne džoby, museli si dopomôcť, ako každý bežný smrteľník v dnešnej dobe.„Brali sme si hypotéku. Boli by sme radi, keby sme nemuseli,“ vyjadrila sa Diana pre Topky.sk a ďalej vysvetlila dôvod. „Tá situácia dnes je ťažká aj čo sa týka práce firmy, ktorá to robí, ale aj tie samotné materiály, tak všetky ceny za posledných pár rokov, išli dosť hore, tak bola táto hypotéka potrebná,“ poznamenala Diana.

V našom rozhovore sa zdôverila aj s tým, ako a kde zatiaľ bývajú. To sa však už okrem iného, dozviete z videa vyššie.

(Zdroj: Insatagram D.H.)