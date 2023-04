Leoš Mareš si ZABLOKOVAL Svarinskej EX: Denne ho obťažoval KAPYBARAMI!

PRAHA - Nuž, čo si budeme hovoriť... Moderátor Leoš Mareš je v česko-slovenskej branži takým fenoménom, že mnohí by urobili čokoľvek, aby sa dostali do jeho priazne či zaujali jeho pozornosť. A výnimkou nie je ani bývalý partner herečky Kristíny Svarinskej, youtuber Peter Altof, viac známy pod prezývkou "Exploited". Lenže ten to už asi trošku prestrelil...

Keď človek hovorí o obťažovaní prostredníctvom sociálnych sietí, väčšina z nás si predstaví nevhodné či vulgárne správy, prípadne fotky, ktoré by sa viac ako do písomnej komunikácie hodili na stránky pre dospelých. Lenže bývalý frajer Svarinskej to dokázal povýšiť na úplne iný level. Počuli ste už o tom, že by niekto niekoho urážal zvieratami, pričom nemáme na mysli žiadnych... Vtákov?

Tak aby ste vedeli, áno, je to možné! A pochválil sa tým samotný youtuber, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnil aj video, ktoré slúži ako dôkaz. Leoša Mareša už vytočil natoľko, že si ho skrátka zablokoval. A môžu za to hlodavce menom kapybara. „Kamoši, odpadnem! Mňa si na Instagrame zablokoval Leoš Mareš,” začal hovoriť Exploited vo svojom videu.

S Leošom sa totiž snažil nadviazať kontakt, akurát, že spôsobom, ktorý moderátor tak úplne nepochopil. „Ja som si povedal, že by bolo strašne cool skamošiť sa s Leošom Marešom, tak som mu každý deň posielal obrázky a videá s kapybarami. A dneska, keď som mu chcel poslať jednu fakt zlatú, tak to nešlo, som zablokovaný,” vysvetlil youtuber, ktorý zverejnil aj video z komunikácie, pričom moderátora chlpatými zvieratkami bombardoval niekoľko dní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Exploited

„To nie je v pohode. Ja som mu posielal zlaté kapybary. Motivačné kapybary. Natiahol som takto po ňom priateľskú ruku. Chlpatú... Leoš... Je veľa kapybár v mori! Aj veľa moderátorov v rádiu, ktorí by sa tešili takýmto správam. Toto ti nezabudnem,” vyhlásil Explo s dodatkom, že s Marešom nadobro skončil. „Toto je vojna,” uzavrel, pričom svojich sledovateľov vyzval, aby na jeho počesť Leošovi posielali fotky týchto "zákerne rozkošných" hlodavcov.