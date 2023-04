Svarinskej ex sa pustil do známej Slovenky: Dohnal ju až k SLZÁM!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že v slovenskom šoubiznise je znova poriadne dusno. Postarali sa o to dvaja známi Slováci, ktorí nemajú rovnaký pohľad na vec. Zatiaľ čo bývalá farmárka berie svoju prácu ako seriózne a nie ľahké povolanie, Svarinskej ex tvrdí úplný opak. Jeho vyjadrenie ju dohnalo až k slzám!

Bývalú farmárku Luciu Almaksus poriadne vytočila jedna z reportáží televízie Joj, ktorá sa zaoberá jej prácou, takzvaným influencerstvom. Zaskočila ju jediná veta, a to tá, že influenceri zarábajú za jeden príspevok na Instagrame až 10-tisíc eur pri 100-tisíc sledujúcich. Z toho, že ich prácu vykreslili ako ľahkú, tiež nebola nadšená.

„Videla som túto reportáž našej ľahkej a príjemnej (o tom bez pochýb) práce. Tak pozdravujem všetkých, ktorí majú sviatky. Vianoce, Nový rok alebo aspoň voľný víkend. Ja o takomto niečom neviem už asi 6 rokov a je jedno, či som bola zdravá, chorá, unavená, nechcelo sa mi, vtedy to bolo obzvlášť príjemné,” vyjadrila sa ostro.

Tiež vo svojom vyjadrení nezabudla spomenúť, že ak by zarábala 10-tisíc za jeden príspevok, tak by sa mohla vykašľať na svoj biznis či školu a už by celý život nemusela robiť nič iné. „Pamätajte si moje slová, keby to bolo ľahké, robili by to všetci,” poznamenala. Na jej príbeh sa nedalo nevyjadriť youtuberovi Petrovi Altofovi, známemu pod prezývkou Exploited. V minulosti bolo jeho meno tiež spájané s herečkou Kristínou Svarinskou, s ktorou nejaký čas tvoril pár.

„Prepáč, ale toto je blud,” napísal k jej slovám. „Prepáčte, ale mne sa nedá nereagovať, ako tu hrajú influenceri obete, lebo im niekto povedal, že majú ľahkú prácu. Máme ľahkú prácu. A každý, kto hovorí, že jooj, ale ja nemám voľno... Tak si ho sprav. Ja chápem, že sa ti oplatí robiť viac alebo cez sviatky, lebo to dobre zarába, ale to neznamená, že si nemôžeš spraviť voľno. A možno tu na Slovensku zarobí 10-tisíc za príspevok len pár ľudí (medzi nimi napríklad Zuzana Strausz Plačková, ktorá prednedávnom zverejnila svoj cenník, pozn.red), ale tak vy zarobíte 2 alebo 3-tisíc eur,” oponoval zúrivo.

Samotná Lula určite neočakávala takúto negatívnu odozvu od kolegu, keďže aj Exploited sa dlhé roky venuje rovnakej práci ako ona. Na svojom Instagrame zdôraznil a vyzdvihol všetky benefity ich práce, na ktoré Lucia vraj akosi zabudla. Či už je to nadštandardný plat či istá sloboda. „A jasné, nie je to len tak, ale nehrajme sa tu na chúďatká, lebo na konci dňa sa furt len všetci fotíme na Instagram za veľa peňazí a môžeš si dať voľno od toho, kedykoľvek chceš, lebo si nikto ani nevšimne, že si offline,” dodal na záver úprimne.

Jeho vyjadrenie dohnalo bývalú farmárku až k slzám! To, ako naň zareagovala, si môžete pozrieť vo videu nižšie. Lucia a Exploited spolu pritom pracujú na projekte Let's Dance, ktorý zastrešujú ako influenceri. To, aká bude atmosféra po tomto konflikte v nedeľu v Inchebe, je otázne.

V reportáži sa ocitli napríklad aj známe tváre ako Fero Joke či Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorí tiež spadajú pod influencerov. Samotná Zuzana dala neskôr za pravdu Petrovi aj spolu so svojou kamarátkou, moderátorkou Beccou. Všetky vyjadrenie nájdete v galérii.