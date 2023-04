8. kolo Let's Dance: Autner ukázal frajerku, hrozivé zábery NEHODY... Tancoval s čerstvo ZAŠITOU hlavou!

Šou Let's Dance sa blíži do veľkého finále. To si diváci televízie Markíza budú môcť pozrieť už o dva týždne. Uplynulú nedeľu sa konalo už 8. kolo, v ktorom sa predstavilo 5 najlepších párov tohto ročníka. Ešte pred začiatkom priameho prenosu však Slovákov vystrašila správa o krvavej nehode, ktorá sa prihodila počas generálky.

Tanečný partner Gabriely Marcinkovej Matyáš Adamec si počas skúšky čísla contemporary rozbil hlavu. V momente, kedy zoskočil z ramena svojho tanečného kolegu na zem, do cesty mu vošiel kamereman, Matyáš si z celej sily udrel hlavu o kameru a skončil na zemi. Musela zasahovať záchranná služba, ktorá ho okamžite previezla do nemocnice. Bolo preto otázne, či dvojica počas večera vystúpi. No napriek čerstvo zašitej hlave sa tanečník na parket postavil.

„Ja som prežívala veľa vecí naraz, v prvom rade som sa bála... Zozačiatku to vyzeralo, že o tvoj život, potom som sa bála o tvoje zdravie a potom som sa bála, či si spolu ešte zatancujeme a potom ma ešte mrzelo, že by sme to číslo neukázali, a tak ti chcem poďakovať, že sme to mohli ukázať, lebo tancovať s rozbitou, čerstvo zašitou hlavou asi nie je úplne radostná záležitosť, ale verím, že na vás sa preniesla nejaká emócia, ktorú sme vám chceli tento týždeň preniesť,“ vyjadrila sa počas večera herečka.

Za zmienku určite stojí aj fakt, že Richard Autner počas večera ukázal svoju priateľku Lujzu. Umelec si totiž svoje súkromie stráži a verejnosť doposiaľ ani netušila, že v jeho živote je nejaká žena. Na 8. tanečné kolo ho však prišla podporiť a herec jej v priamom prenose aj vyznal svoje city. Práve ona vraj bola tou, ktorá mu bola počas šou najväčšou oporou.

A určite mu ňou bude aj po tomto tanečnou kole. Práve Richard Autner a Dominika Rošková sa totiž s projektom pred bránami semifinále museli rozlúčiť.

