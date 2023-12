NETRADIČNÁ vianočná záľuba markizáckej hviezdy: To NAOZAJ?!

Monika Horváthová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Monika Horváthová sa so svojimi fanúšikmi podelila s netradičnou vianočnou záľubou, ktorú praktizuje každý rok. To naozaj robí toto?

Moniku Horváthovú môžete poznať z markizáckych seriálov Klamstvo či Mama na prenájom. Mnohí diváci si ju z týchto počinov naozaj obľúbili a sledujú ju na sociálnych sieťach, kde je aktívna. Najnovšie sa so svojimi fanúšikmi podelila s netradičnou záľubou, ktorú opakuje každý jeden rok.

Pred pár dňami zdobila vianočný stromček. Ľudia ho bežne vyzdobujú počas dňa alebo podvečer, no a práve herečka je výnimkou. „Každý rok ozdobujem vianočný stromček cez noc. Pustím si na telke Love actually a postupne prejdem na vianočné koledy," šokovala svojimi slovami.

Monika Horváthová (Zdroj: Ján Zemiar)

Na druhý deň to však už také ružové nie je. „Vždy som na druhý deň totálne rozbitá, ale milujem to najviac. Toto sú pre mňa Vianoce," zverila sa. Stromček ozdobovala o pol tretej v noci spolu s partnerom Dominikom, ktorý to ale po čase vzdal.

„Keď som bývala s našimi, spoločnosť mi robil vždy môj tatino. Radi na to spomíname. Dominik to dnes vzdal o polnoci," dodala na záver.

Monika Horváthová s partnerom Dominikom (Zdroj: Ján Zemiar)