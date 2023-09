Fašiangova partnerka má jasno: SVADBA bude veľká!

Marek Fašiang a Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herec Marek Fašiang sa s modelkou Terezou Bizíkovou zasnúbil už v novembri 2021. Svadba do roka a do dňa sa nekonala. No matka jeho dieťaťa má jasno - vydávať sa chce a bude to veľké!

Keď sa v novembri 2021 Marek Fašiang zasnúbil s Terezou Bizíkovou, čakalo sa, kedy bude svadba. Tá sa však doteraz nekonala.

Koncom roka uplynú dva roky od zásnub a krátko nato oslávi ich spoločná dcérka dva roky, a tak sme zisťovali, či predsa len nie je tento životný krok v blízkych plánoch tejto dvojice. „Neplánujeme nič, všetko nechávame tak pekne plynúť, uvidíme, čo prinesie čas,” povedala nám Tereza.

Vydávať sa však jednoznačne chce! „Samozrejme, myslím si, že každá žena po tom túži – byť krásna biela princezná, nevesta. Pevne verím, že jedného dňa, ale všetko má svoj čas,” uviedla modelka.

A jasno má aj v tom, že so všetkou pravdepodobnosťou nepôjde o malý tichý obrad. „Tak sme sa zhodli, že asi vo veľkom by sme to robili, viacej ľudí. Myslím si, že malý zoznam by sa nám ani nespratal. Takže vo väčšom by to bolo,” prezradila. A vyjadrila sa aj k otázke druhého dieťaťa. Vypočujte si video vyššie.

Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou