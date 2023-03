Deti Heleny Krajčiovej poriadne VYRÁSTLI: Herečka ich NEZAPRIE... To je ale podoba!

Galéria fotiek (4) Helena Krajčiová

Zdroj: Facebook HK

BRATISLAVA - Helena Krajčiová momentálne hviezdi na markizáckych obrazovkách v tanečnej šou Let's Dance. Dvojnásobnej mamine sa v súťaži darí viac než excelentne a každým kolom zo seba vydáva maximum. Momentálne svoj čas venuje namáhavým tanečným tréningom, ale ak sa medzi jej pracovnými povinnosťami nájde čo i len štipka voľného času, tak ho jednoznačne trávi so svojimi ratolesťami. No a na ich najnovšej fotografii akoby obidve deti herečke z oka vypadli. To je ale podoba!