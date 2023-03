SUSEDSKÉ PRÍPADY v realite: DRAPÁKOVCI vypoklonkovali speváčku LeRu… ZÁKAZ VSTUPU, choď domov!

SENEC - Asi každý, kto sa pravidelne díva na televíziu, vie, o čom je markizácky seriál Susedské prípady. Ten sa teraz tak trošku preniesol aj do reality. Spevák Pavol Drapák s manželkou Janette totiž na svoje dvere vylepili oznam, ktorým zakázali, aby do ich domu vstúpila ich suseda, speváčka Lenka LeRa Rakar. O čo vlastne ide?

Žeby bolo dlhoročné kamarátstvo na konci? Ale kdeže. Každý fanúšik šoubiznisu vie, že Drapákovci a speváčka LeRa sú v podstate ako rodina a už dlhé roky sú aj susedmi. Majú naozaj nadštandardné vzťahy, ktoré sú však občas viac na škodu ako na úžitok.

Teda aspoň v momente, keď chcete mať od svojich najlepších priateľov na chvíľu pokoj. LeRa aktuálne na svojom Instagrame zdieľala video, ktoré nakrútila pred vchodom do domu Drapákovcov. Na skle ju totiž čakalo prekvapenie - a síce oznam, že má zákaz vstupu.

„Zákaz vstupu tejto osobe po 20:00 hodine. Choď domov!” píše sa na plagáte, ktorý Janette vyvesila na okno a LeRu takmer trafil šľak od smiechu. A prečo k tomu celému vlastne došlo? „Ja proste chodím po večeroch k Drapákovcom, lebo s Palim riešime našu reláciu Rock on. Cez deň proste nemáme čas. A o pol deviatej Janette začínajú nejaké seriály, ktoré nemôže pozerať, keďže my sa stále rozprávame o práci. Tak to takto chcela vyriešiť,” prezradila pre Topky.sk LeRa, ktorá dodala, že manželke Pavla Drapáka tento oznam asi aj tak veľmi nepomôže...

