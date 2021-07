Spevák Marián Greksa poslal Matovičovi nezvyčajný a vtipný odkaz: To sa vám bude páčiť!

BRATISLAVA – Sú to tri mesiace, čo na poste premiéra nahradil Igora Matoviča vtedajší minister financií Eduard Heger. Atmosféra v spoločnosti voči bývalému premiérovi sa však napriek tomu nezlepšila a v súčasnosti mu neverí až 9 z 10 ľudí. Spevák Marián Greksa však sa svoj názor rozhodol zverejniť inak – zložil mu mimoriadne štipľavú pesničku.

Skladba s názvom Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor uzrela svetlo sveta 22. mája a už má takmer 50-tisíc pozretí. Jej melódia je mimoriadne chytľavá. Greksa premiérovi vyčíta, že ľudia chceli zmenu, ktorej sa nedočkali, hádže mu na oči aj viaceré prešľapy.

Spevák, ktorý pôsobil v kapelách Demikát či Modus Matovičovi, spieva: „Čakali sme zmenu, tá bohužiaľ padla, my sme vôbec nečakali chlapa, sraľa, banda. Bojovník sa zmenil z hrdinu na sráča. Tečú z neho litre klamstiev a to nás vytáča,“ spieva sa v skladbe, ktorá zrejme „hovorí z duše“ väčšiny Slovákov. „Nemení sa účes ani rétorika, zmenilo sa postavenie a narástla pýcha. Nikto ti neverí, máme na to dôvod, každý z nás už čaká, na tvoj rýchly odchod,“ konštatuje Greksa, ktorý je podľa výrazu tváre na skladbu mimoriadne hrdý a jej interpretáciu si užíva.

Aj o NAKA

Koncom minulého roka vydala skupina Heľenine oči pesničku, ktorá mimoriadne vystihuje aktuálnu situáciu na Slovensku. Bola venovaná elitným policajtom z NAKA, ktorí pravidelne bojujú s korupciou a mafiou na Slovensku. „V tichej kaviarni v Bratislave, sedí celá naša NAKA na káve. Koho dajú z hrušky dole dnes, tento rok nepôjde v opere na ples,“ spieva sa na úvod skladby, ktorá má pol roka od vydania už takmer 4 milióny pozretí na youtube.