Čerství rodičia Vinczeovci: Začína im FRMOL… Adela na tlačovke k Let’s Dance, Viktor štvornožkoval s malým!

Galéria fotiek (6) Zatiaľ čo Adela bola na tlačovke k Let's Dance, Viktor sa venoval ich dieťatku.

Zdroj: Instagram V.V.

BRATISLAVA - V stredu popoludní sa na bratislavskom výstavisku konala tlačová konferencia k tanečnej šou Let's Dance. Tá sa na obrazovky televízie Markíza dostane už o 3 dni. Do poroty po roku zasadne aj Adela Vinczeová (42) a moderátorom bude opäť jej manžel Viktor Vincze (32). No zatiaľ čo ona sa na novinárskej akcii objavila, on doma štvornožkoval s ich dieťaťom.