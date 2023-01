Víťaz minuloročného Survivor šokoval moderátora: 2,5 MILIÓNA je FUČ… Naozaj mu už NIČ nezostalo?!

PRAHA - Len pred niekoľkými dňami začala v poradí druhá séria česko-slovenskej šou Survivor. Tú predchádzajúcu vyhral minulý rok v máji Vladimír Čapek, ktorý si tak na svoje konto pripísal 2,5 milióna českých korún (100-tisíc eur, pozn. red). Vláďa aktuálne prijal pozvanie do bonusovej šou Na ostro(v), ktorú moderuje jeho minuloročný súper Tomáš Zástěra. A ten sa víťaza na rovinu spýtal, ako to dopadlo s jeho výhrou...

Vláďu táto priama otázka vôbec neprekvapila. „Hej, to zaujíma každého... Všetko je preč,” zaskočil moderátora, ktorý zostal v jemnom šoku. Potom však Čapek priznal, že si len robil srandu a nejaké peniaze mu ešte zostali. „Na byt v Prahe to nie je, Nova šetrila, keby to bolo tak 4-krát viac, možno by sa s tým už dalo niečo robiť,” opäť zažartoval a dodal, že peniaze i tak predsa len zainvestoval do nehnuteľnosti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

Na zbytočné hlúposti vraj svoju výhru neminul. Namiesto toho sa rozhodol, že splní sny svojej rodine. „Išli sme do Dominikánskej, išli sme do Legolandu. Bol som na Formule. Čiže ja som to utratil skôr tak, aby sme mali nejaké zážitky,” vysvetľoval s tým, že bol veľmi rád, že mohol opäť vycestovať do Dominikánskej republiky, kde sa nakrúcal aj Survivor.

A komu z aktuálnej osádky teraz najviac fandí? „Poviem to priamo. Myslím si, že by si to tento rok zaslúžila vyhrať žena. Mám pocit, že tohtoročný kasting je zameraný na to, že sú tam silnejšie dievčatá, než sme mali my,” povedal Vláďa otvorene. Ktoré dievča favorizuje, však už nekonkretizoval.