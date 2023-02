Mrazivé TAJOMSTVO Katky z Bez servítky: Ťažká autonehoda aj rakovina... Vzala jej 18 cm ruky!

Galéria fotiek (4) Katarína Kadlecová sa aktuálne objavuje v relácii Bez servítky.

Zdroj: Tv Joj

BRATISLAVA - Módna stylistka Katarína Kadlecová (36) je na sociálnych sieťach známou osobnosťou, do povedomia širšej verejnosti sa však aktuálne dostala vďaka účinkovaniu v jojkárskej Bez servítky. Hneď po prvých odvysielaných častiach si už na seba stihla prečítať aj poriadne hanlivé komentáre. No výzor, ktorý sa niekomu môže zdať nepríťažlivý, je to posledné, čo tmavovlásku trápi. V uplynulých rokoch si totiž prešla naozaj náročným obdobím - prežila vážnu autonehodu, vďaka ktorej jej lekári objavili kostný nádor!