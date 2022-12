Vianoce Natálie z Farmy: Bola BEZ frajera a... DOPLATILA na to, čo robila na statku!

BRATISLAVA - Tá si teda poriadne zavarila! A to doslova. Meno Natálie Lenártovej je známe ako športovým nadšencom, tak aj markizáckym divákom. Dvojnásobná majsterka sveta vo fitness sa na farme blysla aj vďaka svojmu kuchárskemu umeniu, pričom nad jej jedlami sa súťažiaci len tak zalizovali. A práve to, aká je šikovná za sporákom, ovplyvnilo aj jej tohtoročné Vianoce...

„My už roky trávime Vianoce ja, moja dcéra, mama a sestra. Máme takú ženskú štvoricu. Sme doma u mojej mamky, kde ona a moja sestra pripravujú štedrovečernú večeru. A ja sa pri tom iba veziem a nechám sa hostiť,” povedala pre Topky.sk s úsmevom Natália. Lenže tieto sladké časy skončili. Odteraz sa totiž na príprave jedla bude musieť podieľať.

A dôvodom je to, čo jej rodina videla na Farme. „Teraz mi povedali, že keďže videli, že viem všetko variť, budem to ja chystať. No bolo mi treba túto Farmu a ukázať, čo viem,” smiala sa atraktívna mamina, ktorá sa počas Vianoc najviac teší z jedného darčeka - ako pre seba, tak aj pre jej fanúšikov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

Natália totiž stihla pred Vianocami pokrstiť svoju novú knihu 30 dní diéty s Naty. „Je až neuveriteľné, že som to stihla v takej rekordnej rýchlosti. Bol to nápad mojej klientky a kamarátky... Dali sme to dokopy a dúfam, že to bude nápomocné pre ľudí,” povedala nám Naty.

V rozhovore nám zároveň prezradila, prečo bude Vianoce tráviť bez svojho feši partnera, ako to u nich počas sviatkov vyzerá a taktiež to, prečo svojej dcére dáva ako darček už iba peniaze... No, to sú tie pubertiačky! Viac sa dozviete v rozhovore vyššie.