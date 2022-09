Český pornokráľ sa potápal vo veľkej hĺbke: Z vody sa vynoril ako DOBITÝ… Skoro ZOMREL!

Hoci potápanie znie atraktívne, vyžaduje si dlhú prípravu, teoretické a napokon aj praktické skúsenosti. No aj najskúsenejší potápač môže urobiť aj úplne malú chybičku, ktorá ho napokon môže stáť život. Aktuálne doslova unikol hrobárovi z lopaty najznámejší český pornoherec Robert Rosenberg. Ten sa spolu s manželkou vybral na dovolenku do Egypta.

No a práve tam si milovník adrenalínu chcel vyskúšať potápanie do veľkej hĺbky. Tlak pod vodou je však niekoľkonásobne vyšší ako atmosferický, ktorý máme na zemi. Stačí tak rýchlejšie ponorenie, či zlé nadýchnutie a môže to skončiť fatálne. Aktuálne to vie už aj Rosenberg. „Potápanie ma takmer stálo život,“ vystrašil svojich sledovateľov na sociálnej sieti.

A pridal aj fotku, na ktorej vyzeral, akoby mal za sebou zápas v boxerskom ringu. Oko mal opuchnuté a zaliate krvou. „Ale všetko v poriadku, už som sa o dva dni potápal znova,“ dodal. Jeho fanúšikovia, ktorí sa v potápaní zrejme vyznajú, hneď zhodnotili, kde nastal problém: „Zle vyrovnaný tlak pri zostupe dole, tiež sa mi to párkrát stalo,“ napísal jeden z nich.

Vysoký tlak pod vodou je síce neviditeľnou, no veľmi nebezpečnou súčasťou potápania, na ktorú netreba zabúdať. Problém však môže spôsobiť aj dýchací prístroj, s ktorým treba vedieť narábať. Čo všetko sa pri potápaní môže stať?

Prasknuté pľúca

V hĺbke 10 metrov pod vodou človek vdýchnne dvojnásobok plynu, nech by vzdychol pri normálnom atmosferickom tlaku na súši. Ak by sa z tejto hĺbky vynoril bez toho, aby vzduch vydýchol, tak pri poklesu tlaku by sa tento plyn v pľúcach rozpínal a to mi mohlo spôsobiť prasknutie pľúc.

Kesonová choroba

Keson je zariadenie, ktoré umožňuje ľuďom pracovať pod vodou ako na súši. Vyzerá to ako zospodu otvorený zvon, ktorý sa ponorí pod vodu. Voda zvon nezaplaví z toho dôvodu, že je natlakovaný vzduchom na taký tlak, ako je v tej hlĺbke pod vodou. Robotníci tam tak môžu normálne dýchať a pracovať, ako na vzduchu. Ak by však náhle vystúpil nad hladinu, došlo by k dekompresii a smrti.