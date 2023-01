Slovenská herečka je v Kolumbii: Neuveríte, na čo sa nechala nahovoriť… Fuuu, TOTO vážne zjedla?!

Mladá kráska vycestovala naozaj ďaleko. Spolu s kamarátom sa vydala do Kolumbie, kde aktuálne spoznáva všetky krásy tejto krajiny a prostredníctvom Instagramu svojim fanúšikom prináša rôzne zaujímavosti. Dominika totiž nevylihuje na hoteli, každý deň trávi na nohách a vďaka nej majú mnohí možnosť vidieť to, čo na vlastnej koži ešte neokúsili.

Známa herečka už stihla spoznať rôzne tamojšie pochúťky, no a v rámci "gastro okienka" sa nechala nahovoriť aj na niečo, pri čom by sa niekomu okamžite zdvihol žalúdok. Dominika ochutnala obrovské pražené mravce.

Pri "koštovke" sa vyjadrila, že v ústach cíti bravčovú masť, no jej spolucestujúci jej hneď vysvetlil, že ide o chuť samotného mravca, keďže sa tento hmyz pripravuje tak, že ho len "nasucho" opražia a následne je už pripravený na konzumáciu. No pozrite sa na to... Dali by ste sa na niečo takéto nahovoriť aj vy?