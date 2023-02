Najväčší STRACH slovenskej herečky: Toto od nej chcel režisér.. Preboha, veď to je ÚCHYLNÉ!

BRATISLAVA - Mladá slovenská herečka Dominika Richterová (31) verejne priznala, s čím má fakt veľký problém a čo k tomu všetkému od nej požadoval režisér. Fú, to je fakt nechutné a zvrátené. No celkom sa vynašla.

Čoskoro aj televízni diváci budú môcť vidieť prvú epizódu nového jojkárskeho krimi seriálu s prvkami komédie s názvom Einstein, kde sa okrem iných už 26. februára predstaví aj mladá slovenská herečka Dominika Richterová.

Juraj Loj, Richard Stanke, Ivana kubáčková a Dominika Richterová počas natáčania nového jojkárskeho seriálu Einstein

Začiatkom tohto týždňa sa konala slávnostná premiéra, ako sme vás už aj informovali, a my sme boli pritom. Rovnako aj spomínaná umelkyňa, ktorá nám v rozhovore k svojej postave prezradila viac. Dozvedeli sme sa tiež, čo je jej jeden z najväčších strachov a ako sa s tým popasovala v úlohe forenznej vyšetrovateľky v zmienenom seriáli.

Dominika Richterová

„Trošku som sa toho bála, že mi to nebude robiť dobre, lebo ja som na takéto veci trochu citlivá,“ začala hovoriť o svojej úlohe opatrne Dominika. A tak sme sa snažili dopátrať k tomu, kde je pes zakopaný a prišli sme na to že...

„Mám s tým problém aj pri bratí krvi, vždy požiadam moju sestričku, aby mi pichla detskú ihlu a aby sa so mnou rozprávala. Všetky tieto veci veľmi ťažko znášam,“ vyjadrila sa herečka, ktorej nerobí dobre pohľad na krv, ale na druhej strane, ak ide o záchranu života, vie sa cez to preniesť.

Dominika Richterová počas natáčania nového jojkárskeho seriálu Einstein

No ktovie, či samotný režisér pri tom všetkom o tomto vedel, keďže od nej chcel pomerne úchylnú vec. „Dokonca režisér mi dal takú pripomienku, že by mi to malo byť všetko hrozne príjemné. Aj tie mŕtvoly aj tie nechutnosti, že by ma to malo až vzrušovať,“ poznamenala herečka v našom rozhovore. Uff, to je fakt trochu zvrátené.

Hoci to bolo herečke nepríjemné, prišla s geniálnym nápadom, ako si zo všetkých tých vecí spraviť takpovediac záľubu. To, ako sa s tým Dominika popasovala a čo vymyslela, ale aj viac z jej súkromia sa už dozviete v našom rozhovore vyššie.