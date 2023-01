Jojkárska moderátorka tri dni po pôrode: Intímne FOTO!

Veľa žien tvrdí, že dojčenie je výsostne intímne. No nájdu sa aj také, ktoré nemajú problém podeliť sa s týmito chvíľami aj verejne. Jednou z nich je aj dvojnásobná mamička a televízna moderátorka Soňa Skoncová.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Joj

Ako sme vás už informovali, tá v skorých ranných hodinách, keď všetci túžobne očakávali nový rok a oslavovali Silvestra, priviedla na svet rozkošné dievčatko a dala jej meno Eliza. Jej prvorodený syn Róbert tak dostal do nového roka azda ten najkrajší darček - rozkošnú sestričku.

3 dni po pôrode sa o jej krásu podelila aj so svojimi fanúšikmi a moderátorka hneď bez zábran zachytila intímny moment, ako malú, drží v náručí pri svojom prsníku.

Galéria fotiek (11) Soňa Skoncová ukázala malú dcérku

Zdroj: Instagram S.S.

V mnohých ohľadoch ide o intímnu chvíľu, no táto téma by nemala byť tabu. Mnohé ženy totiž majú problém nakŕmiť svoje dieťatko. Našťastie, Soňa tentoraz ťažkosti nemá. „Dojčenie nám ide spolu na jednotku. Pri Robkovi boli začiatky pre mňa veľmi náročné. Dúfala som, že pri Elize už budem viac v pokoji hneď v našich začiatkoch a možno aj to je ten dôvod, že sa od prvého dňa vedela krásne prisať a zatiaľ nám to spolu ide nádherne,“ napísala s uľahčením brunetka na svojom instagramovom profile.

Dvojnásobnej mamičke za celú redakciu Topky.sk gratulujeme a prajeme všetko dobré v novom roku 2023.