Jojkárska moderátorka pred týždňom porodila: Prehovorila o tom a... ROZPLAKALA SA!

K synovi Robkovi pribudla v závere roku 2021 do rodiny jojkárskej moderátorky dcéra Eliza. Po uplynutí niekoľkých dní od pôrodu sa Soňa Skoncová opäť rozhodla prihovoriť svojim fanúšikom vo videu.

Galéria fotiek (4) Soňa Skoncová ukázala malú dcérku

Zdroj: Instagram S.S.

„Je to presne týždeň, odkedy je malá na svete. Cítime sa výborne, hlavne ja, pretože dnes je presne ten deň, kedy mi po 9 mesiacoch takmer odišla tehotenská nádcha a je to neuveriteľný pocit, pretože 9 mesiacov s tým žiť bolo naozaj náročné. Ešte to nemám úplne v poriadku, ale je to extrémny rozdiel, takže teším sa, že už dýcham svojím nosom,” opísala v úvode potešene zlepšenie svojho stavu, ktorý ju trápil celé dlhé mesiace.

A zdá sa, že aj s novým bábätkom v domácnosti to ide všetko ako po masle. Niekedy sú prvé dni po pôrode náročné, Soňa sa však evidentne nemôže sťažovať. „Celý týždeň bol úžasný, prežívame krásne momenty plné emócií. Ja som dosť často v takej plačlivej nálade, šestonedelie asi preplačem celé,” prezradila moderátorka.

Našťastie ide iba o pretlak pozitívnych emócií. „Ale od šťastia, pretože vidieť ich spolu... je fakt... niečo neopísateľné. A prajem to každému. Sorry, ufff... To tie hormóny ešte,” dodala brunetka prerušovane a nakoniec aj so slzami v očiach a s priškrteným hlasom. Veríme, že aj naďalej bude plakať iba od šťastia a dojatia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram SS