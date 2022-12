Tip na DARČEK od missky Šebestovej: Tá presne vie, čo ženu POTEŠÍ!

Galéria fotiek (9) Magdaléna Šebestová

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Bývalá Miss Magdaléna Šebestová (39) sa už Vianoc nevie dočkať. Nedávno sme ju zastihli pri otvorení nového showroomu so šperkami v nákupnom centre pri Dunaji a okrem iného nám prezradila, aký darček by žena rozhodne neodmietla a prečo je to podľa nej dobrá investícia.