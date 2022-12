Ďurovčíkovo Vyznanie STÁLE STAVIA divákov na nohy: Hlavnú HVIEZDU potrápili zdravotné problémy… Nemohla chodiť!

BRATISLAVA - Hoci dlhoočakávaný muzikál Vyznanie od režiséra Jána Ďurovčíka (51) už nedávno mal svoju premiéru, tento víkend to pre hlavnú predstaviteľku Natáliu Kóšovú bolo po dlhej dobe po prvýkrát, čo si zaspievala legendárnu pieseň od speváčky Mariky Gombitovej pred zrakmi divákov, keďže mala vážne zdravotné komplikácie a nemohla hrať.

Tak a má to konečne za sebou! Na túto muzikálovú rolu sa Natália Kóšová tešila už od samého začiatku, keď jej uznávaný režisér a choreograf Ján Ďurovčík oznámil, že bude jednou z alternácií hlavnej hrdinky muzikálovej love story s názvom Vyznanie.

Ako nám spomínaná herečka prezradila, nevedela sa už dočkať skúšobného procesu a samotnej premiéry, lenže ako naschvál v jej živote nastali zdravotné problémy, a tak dostala stopku. Čo sa vlastne prihodilo?

„Stala sa mi taká sranda, že mi praskla päta, štyri dni pred premiérou, takže to bolo pre mňa psychicky ťažšie, ale pomohli mi doktori a išli sme rýchlosťou strely. Mesiac som mala dlahu, potom sme začali rehabilitovať a vďaka tomu tu môžem dnes stáť, na doskách, čo znamenajú svet,“ povedala dojatá herečka v rozhovore pre Topky.sk.

Zrejme takéto niečo nečakala ani v najhoršom sne a dokonca samotná reakcia obávaného režiséra Jána Ďurovčíka ju veľmi prekvapila. „Dlho som nevedela, že mi niečo je. Začala som krívať na jednu nohu, čo si hneď všimol aj Janko a hovorí mi, že Naty, je to stále horšie a horšie a on sám mi vybavil toho najlepšieho doktora, lebo sa mu to nezdalo, keďže som na tú jednu nohu chodila len po špičke,“ zmienila sa Natália v rozhovore po predstavení.

Našťastie poslúchla a išla na základe jeho odporúčania k špecialistovi, ktorý jej najskôr povedal, že ide o zápal, no nakoniec sa ukázalo, že mala prasknutú pätu a s tým by veru ťažko spravila čo i len jeden tanečný krok v zmienenom muzikáli.

Po dlhšej pauze sa predsa len opäť postavila, a tak aj vďaka samotnému režisérovi odohrala predstavenie. No ako nám umelkyňa prezradila, pred záverečnou piesňou celého diela Vyznanie mala skutočne obrovský rešpekt.

Ako sme sa však na vlastné oči a uši presvedčili, aj po takomto nepríjemnom hendikepe to zvládla s gráciou a odmenou nielen jej, ale aj ďalším účinkujúcim – ako sú napríklad Ján Slezák, Roman Müller či Barbora Švidraňová a Karolína Tkáčová, ktoré mali mimochodom tiež svoju premiéru – bol burácajúci potlesk a tzv, standing ovation v preplnenej Iuvente. A Ďurovčík tak opäť raz vyvolal šialenstvo a potvrdil, že jeho kvalita predstavení je na svetovej úrovni.

Svedčí o tom aj fakt, že predstavenia stále bežia a sú kompletne pre tento rok vypredané.