Prachařova EX je 3-násobnou mamou: VIDEO tesne po pôrode… Chcela robiť ŽIVÉ VYSIELANIE!

Agáta Hanychová sa svojim fanúšikom ukázala tesne po tom, ako odrodila a priviedla na svet dcérku, ktorej vybrala naozaj rozprávkové meno Rozárka. „Tak dievčatá, ja len, že som to zvládla a Jaromír tiež,“ začala v úvode videa, kde bolo jasne počuť na jeho hlase, že jej partner mal zjavne čo robiť. „No, ty si to zvládla,“ podotkol Jaromír, ktorý vyzeral vyčerpanejšie ako jeho polovička.

„Rozárka, je teraz na meraní a vážení, Ja by som sa išla aj osprchovať, no ale vraj musím ešte ležať,“ poznamenala Agáta, ktorá bola zjavne plná energie, čo dokázala aj touto vetou: „A živé vysielanie, ja by som chcela, ale Jaromír nechce.“

Modelkinmu staršiemu partnerovi to evidentne vôbec neprišlo vhodné. „Nie nehnevajte sa, nie,“ podotkol rozčarovaný Jaromír. „Vraj nie som normálna,“ dodala na záver Agáta a svojim fanúšikom venovala pusu.

Ktovie, ako by na živé vysielanie z pôrodnej sály reagovali jej sledovatelia, ktorých má na svojom profile na sociálnej sieti Instagram viac ako 300-tisíc. Každopádne, určite by sa pri tom počte našli aj takí priaznivci, čo by si to radi pozreli...