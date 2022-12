Krainová rozbehla PIKANTNÝ BIZNIS: Môžete si od nej kúpiť... VIBRÁTOR!

PRAHA - Simona Krainová (49) je známa svojím podnikateľským duchom. S manželom má rozbehnutý úspešný biznis, ktorý im zarába na život. Tentoraz sa do svojho sortimentu rozhodli zakomponovať aj pikantné darčeky. Od topmodelky si môžete najnovšie kúpiť vibrátor!

Pred Vianocami sa každý rok roztrhne vrece s tipmi na darčeky. Ak náhodou neviete, čo svojej žene kúpiť, stačí si v tejto dobe otvoriť len sociálne siete. Influencerky majú v tomto zimnom období plno roboty s promovaním produktov. Tentoraz nič nenechala na náhodu ani Simona Krainová!

Modelka je známa tým, že ak sa do niečoho pustí, vyjde jej to na sto percent. Inak to nebolo ani pri rozbehnutí jej vlastnej značky, ktorú založila pred dvomi rokmi. Jej logo, na ktorom mala svoje pery, obletelo celý slovenský a český šoubiznis. Dnes sa môže pýšiť úspešným biznisom, ktorý jej zarába na život.

Galéria fotiek (4) Simona Krainová

Zdroj: Ján Zemiar

Vo svojich začiatkoch predávala čisto len oblečenie, neskôr ponuku rozšírila. Nájdete tam naozaj všetko, na čo si len spomeniete. Teraz však do predaja pridala ešte jednu vec. Toto by od nej naozaj nikto nečakal! Doslova všetkých prekvapila...

„Milé ženy, pretože sa blížia Vianoce, tak som na svoj e-shop naskladnila pre vás týchto krásnych a šikovných pomocníkov. Hodia sa do každej domácnosti. Verím, že vás poteší ich schopnosť a výdrž,“ záhadne odprezentovala svoj produkt.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.K.

A pustila sa do poriadne pikantného biznisu! Svojim fanúšikom sa rozhodla totiž predávať vibrátory. Sama tvrdí, že vibrátor je darček, ktorý potrebuje každá žena. Zdá sa teda, že modelka sama musí mať doma vo svojom šuplíku aspoň jeden z nich!