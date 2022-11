Pojašená Andrejka zo Susedov? Kdeže! Dominika Richterová je hviezdou Ďurovčíkovho Vyznania... Spieva ako BOHYŇA!

BRATISLAVA - Hoci mal muzikál Vyznanie premiéru už pred dvomi týždňami, ľudia sa idú stále potrhať za lístkami na jeho reprízy, ktoré sa beznádejne vypredávajú. Toto predstavenie vzniklo pod taktovkou Janka Lehotského a Jána Ďurovčíka a podčiarkuje úspech prvého menovaného muža. Fanúšikovia divadla a nezabudnuteľných hitov si tak môžu vychutnať dielo, vďaka ktorému si zaspomínajú na ikonické hity Modusu, Prúdov a legendárnej Mariky Gombitovej. No a medzi hlavné hviezdy, a teda dievčatá, ktoré si môžu dovoliť interpretovať Mariku, patrí aj známa televízna hviezda - herečka Dominika Richterová.

Mnohí zrejme ani netušili, že pojašená Andrejka zo Susedov či ústredná postava z jojkárskeho seriálu Einstein disponuje hlasom, ktorý dostáva divákov muzikálov do totálneho varu. Dominika je na divadelnom pódiu ako doma, avšak kým znova začala spolupracovať s Jánom Ďurovčíkom, ako muzikálová herečka pôsobila naposledy v susednom Česku.

My sme sa s Dominikou rozprávali na slávnostnej premiére Vyznania, kde si ako hlavná hviezda spoločne s Jankom Slezákom vyslúžila standing ovation od nadšených divákov. „Spevu sa venujem už odmalička. A potom som išla na strednú školu, no a vzala si ma pod krídla Miroslava Marčeková. Jedna z najlepších pedagogičiek na Slovensku. A odvtedy ma formuje,” prezradila nám pôvabná herečka, ktorej sme sa pýtali aj na to, či boli pre ňu piesne Mariky Gombitovej veľkou výzvou.

„Je to pocta spievať tieto pesničky. Ja Mariku považujem za výnimočnú speváčku. Pravdou ale je, že ja som pieseň Vyznanie spievala už oveľa dávnejšie, už som sa ňou prezentovala aj na koncerte, čiže nebola to pre mňa úplne novinka, ale, samozrejme, že tam bol obrovský rešpekt aj tréma,” povedala pre Topky.sk talentovaná Dominika.

Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie, no a ak by ste si chceli Dominiku Richterovú v tomto výnimočnom predstavení vychutnať, lístky si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk!

