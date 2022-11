Markizácka hviezdička sa pustila do svojej kolegyne: Je to TRÁPNE... V živote k nej NEBUDEM MAŤ ÚCTU!

„Ja mám úctu voči všetkm starším a stretávam sa so staršímii ľuďmi, pretože sú mojim vzorom. Mám 22 rokov a ešte som v živote toho toľko nedokázala, učím sa od starších ľudí," začala Alex, takzvanú "svorku" v ktorej bola aj Natália označila za trápnu a zároveň opäť rozviedla Natáliin bojkot, kedy sa jej pýtala, ako sa robí čaj. Spomínaný "protest" označila za dôvod, prečo údajne Natáliu nemal nikto rád, čo nie je úplnou pravdou, keďže Natálii mnohí fandili...

„A ona sa ide čudovať, že ju nikto nemá rád... Tak potom mi povedz, akú k nej mám mať úctu a akú pokoru," hromžila blondínka z Pezinka, ktorá akosi pozabudla, že množstvo konfliktov započala práve ona. Nehovoriac o tom, že sa sústavne sťažovala, že ju staršia fitnesska ohovárala, no z kamier bolo zjavné, že pritom to bola práve Alex, kto mal potrebu nonstop Natáliu rozoberať a rýpať do nej, a to bez akéhokoľvek provokovania zo strany Natálie.

A presne to si okrem farmárov všimli aj tisícky divákov, ktorí to teraz Alex dávajú v komentároch a diskusiách poriadne vyžrať. Aj napriek tomu sa ale nezdá, že by si mladá majiteľka psieho salónu čokoľvek uvedomila a je zjavné, že konflikt medzi ňou a Natáliou sa zjavne neurovnal ani po vypadnutí z Farmy. „Voči nej nebudem mať nikdy v živote úctu, lebo ona si potrebovala dokazovať svoje ego," povedala Alex, ktorá svojho času Natáliu označila ako "je**utú východniarku".

No a keď sa jej moderátor Tomy spýtal, či chce venovať Natálii na záver nejaký odkaz, ako to urobila ona (Natália sa vyjadrila, že vychovala lepšieho človeka akým je Alex, pozn. red), Alexs a zrazu tváriila, že jej nestojí za reč, hoci musí byť každému jasné, že najradšej by ju zvozila pod čiernu zem. „Natálii nebudem venovať žiadny odkaz, lebo si pomýlila Farmu X-tra s Poštou pre teba a je to trápne," zakončila aj napriek tomu že v celej epizóde sa k Natálii vyjadrovala pomerne často a striktne.