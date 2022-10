Advokáti bijú na POPLACH: Šialenec si VEREJNE objednáva VRAŽDU Aleny Pallovej a polícia... Veď to je VÝSMECH!

„Ahojte, priatelia. Tak, aby ste vedeli, už je skoro na lopatkách tá stará k*rva. Už ju len treba doraziť. Už ju máme skoro hotovú! Už je naložená v peci! Už to treba len dokončiť. Vyzývam vás, každý, kto ju prizabije, má odo mňa 10-tisíc dolárov,” znie len ten najzverejniteľnejší úryvok z hrôzostrašného videa, ktoré na svojom Instagrame zverejnila Pallová.

Muž nabádajúci verejnosť k jej vražde túto výzvu zverejnil priamo na svojom profile, pričom za zabitie lekárky ponúka finančnú odmenu v rôznej výške. „Komu sa to podarí dokonať, private jet a ubytovanie v Singapure od môjho frajera. Poďme ju spolu doraziť! Veď to je strašná sranda, ja to zaplatím! 10, 20, 30... Máte to odo mňa. Garantujem vám peniaze, zábavu, všetko máte odo mňa. Zabite tú vy*ebanú ku*vu! Dám vám 100-tisíc dolárov! Zabite tú starú šte*ku,” kričí vo videu, v ďalšom zasa zverejňuje zábery z miesta, kde Pallová býva. Tento šialenec sa aktuálne nachádza v zahraničí, kam sa podľa našich informácií "upratal" potom, čo dostal podmienku za obdobný čin.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

Podľa zistení Topiek sa údajne rovnako pred pár mesiacmi vyhrážal dvom ďalším ženám a dokonca aj ich maloletým deťom, ktoré vraj chcel "rozštvrtiť". Muž, ktorý podľa vlastných slov obdivuje masového vraha Jeffreyho Dahmera, si teda stále behá po slobode. A napriek tomu, že Alena Pallová podala trestné oznámenie, doteraz nie je ani obvinený. Čin je klasifikovaný ako nebezpečné vyhrážanie a na to, že si páchateľ verejne objednáva vraždu, sa akosi zabudlo. Akoby sme na Slovensku nemali podobných šialencov, ktorí sú schopní zabíjať aj bez finančnej motivácie.

„Môžeme potvrdiť že na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku sme prijali trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom nebezpečného elektronického obťažovania,” znie oficiálne stanovisko od hovorcu polície SR Michala Szeiffa.

Keďže Alena Pallová sa momentálne opodstatnene obáva o svoj život, k celej veci sme oslovili jej právnych zástupcov z advokátskej kancelárie Synergy Lawyers, ktorí lekárku zastupujú. Aj napriek tomu, že JUDr. Ivan Priadka starostlivo zvažoval svoje slová, je zrejmé, že systém na Slovensku akosi zlyháva. A to nielen v prípade Aleny Pallovej, ale aj pri postupe v prípadoch bežnej verejnosti. Vypočujte si náš rozhovor s JUDr. Ivanom Priadkom, kde nám ozrejmil prípad lekárky Pallovej a priebeh celého konania.