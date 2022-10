Sexsymbol Ján Dobrík (37): FOTO Horúce BOZKY s 18-ročnou žabkou!

BRATISLAVA - O súkromí herca Jána Dobríka sa toho veľa nevie. Fešák známy z divadla či televíznych seriálov si ho už roky prísne stráži. A hoci ho diváčky a fanúšičky pasovali do roly sexsymbola, on je už nejaký ten rok vzorný otecko a šťastne ženatý...

Lenže... Herecké úlohy skrátka nepustia a najnovšie si v markizáckom seriáli Pán profesor strihol romantické scény s mladou žabkou. Je ňou len 18-ročná Emma Trnavská, ktorá mala čo robiť, aby bozkávačky pred kamerou so starším kolegom zvládla.

Juraj si v seriáli zahral úlohu Braňa, ktorý si to na gymnázium Staromestská namieril, aby maturantom poskytol cenné rady ohľadom pracovného trhu a ukázal im možnosti ich smerovania po maturite. V škole však vysvitne, že si začal s jednou zo študentiek zo Samovej triedy – šestnásťročnou Dianou (Emma Trnavská). Jej vzťah s omnoho starším partnerom neschvaľuje takmer nikto. To, že táto úloha bola pre ňu náročná a mala z nej poriadny stres, potvrdila samotná mladá herečka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

„Téma epizódy ma spočiatku vydesila. Sama sa nepovažujem za romantický typ, ale ľudia o mne hovoria, že práveže pôsobím veľmi romanticky. Tak som si povedala, že možno nebude také zložité to dať najavo a vložiť sa do toho,” prezradila Emma. „S Jankom som nemala žiaden problém. Skôr s “úlohami”, ktoré na mňa čakali. Pre mňa sú slová typu “milujem ťa”, dotyky a objatia veľmi citlivé a intímne veci. Ťažko sa mi dostavalo cez túto hranicu. Ale postava Diany to tak cítila. V tom momente som bola ona a nie ja,” dodala.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

A čo na výkon svojej mladšej kolegyne povedal Ján Dobrík? ,,Spolupráca s Emmou bola rovnaká, ako s inými kolegami aj napriek tomu, že má možno menej hereckých skúseností. Vedela texty, chápala situácie, počúvala a spracovala pripomienky réžie,“ povedal tmavovlasý fešák, ktorý zároveň priznal, že v súkromí nikdy o toľko mladšiu ženu nemal. „Ja som nikdy nemal výrazne staršiu ani výrazne mladšiu partnerku. V okruhu mojich známych tiež nie je takýto pár,“ uviedol herec.

Seriál Pán profesor si môžete pozrieť už dnes o 20:30 na Markíze!

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza