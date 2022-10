Čerstvá celebritná mamička: Alkohol na stole a... Píšete k*kotiny!

Katarína Manová pred 3 týždňami oznámila narodenie svojho druhého dieťaťa. Porodila dievčatko, ktoré dostalo meno Naila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KM

Včera sa kráska rozhodla ukázať, ako teraz vyzerá jej ráno – natočila svojho syna Mirka pri raňajkách a ukázala aj kočík na dvore, v ktorom evidentne spinkala Naila.

Dominantným prvkom na záberoch bol ale pohár, v ktorom niektorí identifikovali alkoholický nápoj.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KM

A tak čerstvej dvojnásobnej mamičke pristála v pošte otázka: „Katka, už nekojíš? Keď ten aperol?” Mnohé influencerky by si iste povzdychli a zagúľali očami, niektoré by sa snažili situáciu vysvetliť, iné by mávli rukou.

Katarína rovno vypenila! Na takéto výlevy u nej bežne zvyknutí nie sme, v popôrodnom období sa však niet čo čudovať, keď je žena citlivejšia a vznetlivejšia. Blondínka sa vytočila natoľko, že sa nezastavila ani pred použitím vulgarizmu. „Pre lásku božiu, ľudia, zamestnajte sa niečím užitočným. Majte štipku súdnosti a úcty v sebe, nenapíšte prvú kktinu, ktorá vám napadne,” rozohnila sa.

A aké je vysvetlenie alkoholu na stole? „Môže niekto sedieť vedľa mňa, kto ho pije... Alebo áno, je tu stále možnosť, že som sa s 2 deťmi zdrala ako kôň a štvornožky prišla domov,” ukončila ironicky svoj komentár.

Nuž, aj toto je daň za to, že je človek známy a otvára svoje súkromie 15 tisíckam ľudí. Sledovateľov si človek nevyberá...