Známe osobnosti POHORŠIL status od Matoviča: Nikoho nezaujíma, s kým spíš... Padali aj VULGARIZMY!

BRATISLAVA - Situácia v posledných dňoch je naozaj napätá. Ani po vražde dvoch nevinných ľudí niektorí nepochopili, v akej vážnej situácii sme sa ocitli. Jedným z nich je evidentne aj minister financií Igor Matovič, ktorý zas a znova svojím statusom priložil do ohňa. Vyjadrením nepohoršil len verejnosť, ale takisto aj známe osobnosti...

Nešťastná udalosť, ktorá otriasla Slovenskom pred pár dňami, si žiada, aby ľudia neboli ticho. A preto sa vo víkendovom vysielaní moderátor TA3 Rastislav Iliev verejne prihlásil k LGBTI komunite. Tiež k tomu vyzval aj politikov a hercov. Coming outom tak podporil tých, ktorí sa ešte stále hanbia za svoju sexuálnu orientáciu.

No ozval sa práve Matovič, ktorý dlho slová nehľadal. „SOM HETERO. Som muž a cítim sa ako muž. Pred 23 rokmi som sľúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom… aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Prepáčte. #NehanbiteSaZaSeba,“ znelo jeho vyjadrenie na Facebooku.

Jeho reakcia zasiahla mnoho ľudí. Statusom nepobúril len verejnosť, ale aj známe tváre zo sveta šoubiznisu. A to nielen slovenské! „Toto je necitlivé. Veľmi,“ napísala herečka Dorota Nvotová pod jeho príspevok. Neskončilo to len pri nej...

Ludwig Bagin, herec

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook L.B.

Jonatán Pastirčák, hudobný skladateľ

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook J.P.

Matej Sajfa Cifra, moderátor

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram M.C.

Jakub Petraník, spevák

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram J.P.

Števo Martinovič, herec

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram S.M.

Jiří Mádl, herec

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook J.M.

Rakby, raper

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram R.B.

Lukáš Kimlička, fotograf