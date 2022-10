Úplná BOMBA na Markíze: Neuveríte, že táto žena vážila 170 kíl!

Denisa Juhász sa rozhodla prihlásiť do Extrémnych premien, pretože sama si so svojou váhou nevedela dať rady. „Chcem žiť normálny život. Ja sa niekedy ani nepozriem do zrkadla, lebo, keď sa tam pozriem, vidím svoje zlyhanie a vidím to, čo vidieť nechcem. Keď môžem, tak sa vyhýbam zrkadlám, potom ma to len zdeptá,” povedala v úvode svojej vizitky.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Markíza

Keď jej Maroš Molnár išiel oznámiť, že si ju vybral ako adeptku na schudnutie, najprv ju skryto pozoroval z auta. „No, fú, ale je jej kus! Pekná baba, normálne pekná baba a taká obézna,” vyhlásil pred kamerami. Váha následne ukázala, že Denisa má 170 kíl.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Markíza

Na začiatku ale nebolo jasné, či má v sebe táto 26-ročná žena dostatok odhodlania. „Bojím sa, že zlyhám, že to nezvládnem,” priznala Denisa a neustále opakovala podobné vety. Navyše mala v sebe aj ďalšie strachy a traumy. Našťastie, Marošovi sa hneď pri prvom tréningu podarilo presvedčiť ju, že jej bude stále oporou, a potom sa do toho naozaj oprela.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Markíza

„Zistila som za tú dobu, že nie som taká padavka, ako som čakala,” povedala po čase. A hoci sa jej pre choroby nedarilo plniť všetky ciele, jej výkon bol naozaj obdivuhodný. Denisa za rok zhodila 68 kíl. Na galavečere tak váha ukázala číslo 102.

Hoci ide stále o pomerne vysokú váhu, zo škaredého káčatka sa vykľula krásna labuť. „Úplná bomba, sánka dolu,” komentovala jej premenu sestra Silvia. A nadšená bola samozrejme aj samotná Denisa. „Ani neviem, či som sa niekedy takto pekná videla. Necítila som sa ešte nikdy taká pekná,” uviedla.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Markíza

A samozrejme, vo svojej premene chce stále pokračovať. „Nie je koniec, lebo nechcem skončiť tu, chcem ísť ďalej. Chcem mať deti a byť vzorom pre ne,” vyhlásila na záver.