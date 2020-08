TRAPAS umeliny z Vyvolených na slávnostnej premiére: Laškovala s pornohercom, vypadol jej silikón!

Exvyvolená Eva Feuereislová laškovala na premiére s pornohercom Róbertom Rosenbergom a vykukol jej pri tom silikónový prsník.

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Česká hviezdička Eva Feuereislová (30) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka VyVoleným, no Slovákom môže byť známa najmä z kastingu do SuperStar. Aktuálne sa vylepšená blondínka objavila na slávnostnej premiére filmu Štěstí je krásná věc. Laškovala tam s pornohercom Robertom Rosenbergom (45) a... Vypadol jej pri tom silikón!