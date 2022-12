BABYBOOM v slovenskom šoubiznise: Tieto ženy dostali pod stromček ten najkrajší darček!

BRATISLAVA - Tak, ako každý rok, ani tento neostal bez výnimky a babyboom v slovenskom šoubiznise prekvital. Kto by to bol ale čakal, že celebritné mamičky privedú na svet svoje bábätká práve cez vianočné sviatky... Počas Vianoc bolo v pôrodniciach naozaj rušno. A nie len tam! Dcéra známej moderátorky sa so svojím tajomstvom rozhodla podeliť práve na Štedrý deň, a tak sa postarala o poriadny rozruch.

Babsy Jagušák tento rok prekvapila svojich fanúšikov skvelou správou, a to tým, že čaká svoje druhé dieťatko. Práve na Štedrý deň sa z nej stala dvojnásobná mamička. Babičku Alenu Heribanovú to nesmierne potešilo. V rodine si tak nemohli priať pod stromček krajší darček. „Stal sa vianočný zázrak. Najkrajší vianočný darček, Zachary Jozef Jagušák,“ podelila sa na svojom Instagrame šťastná mamina.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram B.J.

Na Štedrý deň sa svojho druhého dieťatka dočkala aj herečka a speváčka z tria Lady Colors Mária Lechmanová. V októbri 2017 porodila dcéru Viktóriu a tá sa teraz pod vianočným stromčekom dočkala sestričky Maríny. Pre celú rodinu to bol ten najkrajší darček.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram ML

Túto zostavu doplnila aj Romana Dang Van. V auguste tohto roku pridala na svoj Instagram fotku s bruškom. Ale kto by to bol povedal, že presne počas Vianoc pribudne do ich rodiny k dcére Linh ďalší člen. Herečka presne 25. 12 priviedla na svet synčeka Samuela. „Sme v poriadku, spoznávame sa a tešíme sa,“ zneli jej slová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.D.V.

Mnohé známe tváre oznámili počas tohto roku radostné správy o tehotenstve, ale niektoré si to pre svojich blízkych nechali až pod vianočný stromček. Napríklad krásna Alex Barkolová, ktorá na Vianoce potešila skvelou správou. Dcéra moderátorky Eriky Barkolovej je v očakávaní a v budúcom roku sa z nej stane mamička. „Len my traja,” napísala k fotografii so svojím priateľom. Gratulujeme!