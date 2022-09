Komička Salátová sa označuje za FEMINISTKU: Pre Slovenky má jasný ODKAZ!

Bývalú fundamentálnu feministku, ako sama seba nazvala v rozhovore na párty televízie Markíza, môžeme vidieť aj v prvom ženskom stand-up comedy špeciáli na Slovensku – Simona: Donaha!. A ani v ňom sa nevyhla kontroverznej téme feminizmu. Podľa nej je veľká škoda, že mnoho ľudí vníma tento pojem ako nejakého strašiaka, pretože si nevedia vysvetliť, čo reálne predstavuje.

„V skutočnosti to znamená naozaj len to, že ženy majú mať tie isté práva ako muži, a tak isto sa má na ne pozerať ako na mužov. A nie vždy to funguje, či je to v tejto brandži, či je to v politike, stále na tie ženy sa pozerá trošku inak,“ otvorene prehovorila Simona, čo je podľa nej dôvod, prečo má feminizmus svoje miesto aj na Slovensku.

Svojim fanúšičkám aj diváčkam spomínaného špeciálu odkazuje Simona toto hlavné posolstvo. „Nebrať veci osobne a uvedomiť si, že ten stred vesmíru som iba tak akože ja pre seba samú, a to, čo sa niekde rozpráva alebo to, čo si niekto myslí, to mňa sa vôbec týkať nemusí a to mne pomohlo byť slobodnou,“ priznala.

Zdá sa, že sebadôvera a nestranný postoj jej zjavne nechýba, čo naznačila aj tým, že v rozhovore slovne pozvala ženy, aby aj ony robili stand-up comedy. Komička ich vyzvala k tomu, aby sa neobávali postaviť sa za svoj názor, za to, čo si myslia. „Aby sa nebáli toho, že nebudú chvíľku slušné a také správne ako slovenské ženy,“ vyjadrila sa.

Môžeme sa len domnievať, či k jej viditeľnému úsmevu a pozitívnej nálade dopomohla tohtoročná dovolenka v Turecku, na ktorej ju prekvapili aj nečakané zásnuby s Teodorom - tvrdým echt oravským mužom, ako ho sama nazvala.

Skutočné more videla naživo po prvýkrát práve v Turecku, no priznala, že stihla navštíviť na pár dní aj Taliansko a Španielsko. Keďže obľubuje cestoviny, považuje sa skôr za „talianskeho človeka“. Hoci Simonina postava bola kvôli jej oblejším tvarom už viackrát terčom posmeškov, vo videu sa nezdráhala vyjadriť tiež svoj názor na súčasný štandardný ideál ženskej krásy.

V rozhovore sa dozviete, čo by poradila ženám, ktoré sa necítia komfortne v súlade s tzv. súčasným ideálom ohľadom ženskej postavy a prezradí vám jej „recept“, ako si udržať dobrú náladu.