Tormová TRPÍ kvôli zákernej CHOROBE: Je to ako prvý deň menštruácie po túre na Rysy!

Herečka Kristína Tormová sa na svojom instagramovom profile zverila s informáciou, že jej aktuálny zdravotný stav nie je práve najlepší, pretože po prvýkrát dostala Covid-19. Text pôvodne napísala iba pre svojich kamarátov, aby im pripomenula, že Covid-19 ešte stále existuje, a teraz ho zverejnila pre všetky oči.

,,Ak ste už zabudli, že existuje coviďák, príďte sa na nás pozrieť. Vyzeráme fakt hrozne (možno aj smrdíme, ale ja to posúdiť neviem). Takmer 2,5 roka sme čakali a teda oplatilo sa. Cítime sa už niekoľký deň ako v prvý deň menštruácie po túre na Rysy,“ vyjadrila sa Tormová. Zároveň vysvetlila, že v minulosti po spomínanom výlete skončila na pohotovosti, pričom jej museli byť poskytnuté infúzie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KT

,,Avšak vždy si hovorím, že je lepšie skončiť na infúzkach, ako na Kriváň netrafiť… s tým, že k tomu všetkému sa kde-tu dusíme a teda ja na to vôbec nemám ani chuť a tie dusivé krámy s túrou neviem nacítiť. Peco ma menštruáciu prvýkrát, takže trpí adekvátne k tomu (také ľahšie Bergamo),“ uviedla na svojom instagramovom profile.

Herečka poznamenala, že si naštudovali aj niečo o príznakoch. Medzi príznaky tohto infekčného ochorenia patria aj zmätenosť, úzkosti a depresie. V tejto súvislosti sa vyjadrila, že je aj rada, že si ich zažila už 20 rokov vopred. ,,Je pravda, že toľko hodín vo dvojici na manželskom loži sme už dávno nestrávili. Aj keď Peco mi príde aktuálne na môj vkus príliš teplý,“ pokračovala vo vtipkovaní.

Kristína je známa tým, že často žartuje na svoj účet – ako vidíme, aj v čase, keď je chorá. Napriek tomu ale ochorenie Covid-19 nepodceňuje a nezabudla to pripomenúť ani svojim fanúšikom. ,,Dávajte na seba pozor, je to sračka!“ uviedla. No na záver si opäť neodpustila vtipnú bodku – hejterom odkázala, že sa ospravedlňujú, ale vyzerá to tak, že to prežijú.