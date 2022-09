Jediný Slovák, ktorý obsluhoval kráľovnú: Až do poslednej chvíle sa to UTAJOVALO!

LONDÝN - S kráľovnou Alžbetou II. (†96) sa stretol aj slovenský čašník. Do poslednej chvíle však nevedel, s kým bude mať tú česť. Potreboval mať dokonca zdokladovaný aj svoj register trestov!

Úspechy sa nesú s nami po celý život. Svoje o tom vie aj čašník Marián Žonda, ktorý mal tú česť, ako jediný Slovák obsluhovať Jej Veličenstvo. V roku 2016 totiž pracoval v Londýne najprv ako umývač riadu a neskôr ako čašník. Stretnutie s kráľovnou prebiehalo na súťaži najlepšieho hotelového personálu v hlavnom meste Anglicka. Treba tiež dodať, že sympatický Slovák sa s ňou stretol aj o pár rokov neskôr! A to na oslave jej 90. narodenín.

„Bola to moja tretia zmena v spomínanom hoteli, ja som nebol ani zamestnanec hotela, ale zamestnanec agentúry, ktorá dosadzovala čašníkov...“ spomenul v markizáckom Teleráne. Ako sám povedal, už po dvoch službách mu ponúkli utajovanú VIP akciu. Po jej prijatí nasledovalo to, čo ani on sám nečakal. Týždňové prípravy, obleky na mieru a dokonca musel zdokladovať aj svoj register trestov. „Prípravy boli takmer týždeň dopredu, čo je dosť nezvyčajné. Štandardne na nejakú konferenciu alebo večeru tohto charakteru sa pripravuje daná sála v ten deň,“ poznamenal Marián.

Ten nechápal, o čo alebo o koho vlastne ide, keď sa z toho robilo také haló. Až do poslednej chvíle to pred ním utajovali. „Keby viem, o koho sa jedná, tak tomu rozumiem,“ povedal s úsmevom. Až v deň D zistil, že hotel navštívi samotná kráľovná. „Bola to neskutočná osoba, nepovyšovala sa... Prvý moment, ako ma uvidela, tak sa pousmiala nad naším výškovým rozdielom,“ zaspomínal si.

Banskobystričan ani nevedel poriadne po anglicky, keď sa s ňou stretol. Avšak keď vyberali, ktorý čašník s ňou bude mať kontakt pri vstupe a podá jej pohár s proseccom, prihlásil sa ako prvý. Ako Marián uzavrel, po tejto skúsenosti, ktorú si uviedol aj do životopisu, sa mu začalo hrnúť nespočetné množstvo pracovných ponúk. Nuž, nečudo...