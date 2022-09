MAL TÚ ČESŤ: S kráľovnou Alžbetou II. sa stretol aj Meky Žbirka... FOTO!

Mama Mira Žbirku bola rodená Angličanka, takže vzťah k tejto krajine mal pevný už z čias detstva. Odmalička sa učil anglický jazyk, ktorý neskoršie nadčasovo využíval aj vo svojich skladbách.

Je až takmer neuveriteľné, že taká dôležitá osoba, akou bola Alžbeta II., sa zaujímala pri stretnutí aj jeho osobný život. „Najprv sa ma opýtala na mojich rodičov a ako sa dali dokopy. Prekvapilo ma to, ako bola dobre pripravená na naše stretnutie. Tak som jej porozprával príbeh slovenského otca, ako sa zamiloval do mojej maminky Angličanky,“ prezradil v minulosti spevák pre český portál Blesk. Zoznámenie jeho rodičov bolo naozaj zaujímavé. Jeho otec Šimon Žbirka náhodou vypil nápoj Angličanke Ruth v Londýne. Ich zamilovanie potom prerástlo do manželstva, ktoré uzavreli na Slovensku.

„A to nebolo všetko. Potom sa ma opýtala, či som spevák,“ zaspomínal si Žbirka. „Pomerne dlho sme sa rozprávali a ohromila ma svojimi očami, ktorými sa vie smiať. Rozhodne to nie je chladná dáma, ako ju napríklad vykreslil seriál Koruna,“ tvrdil umelec.

Slovenský spevák si kráľovnú jednoducho zamiloval. Pri ich stretnutí bol samozrejme aj princ Philip. „Nerozprával som sa s ním, ale viem, že tam očaril veľa ľudí a vraj nevynechal ani svoje povestné bonmoty,“ dodal na záver.

Dnes už, bohužiaľ, medzi nami nie je ani jeden z nich. Ako prvý odišel na večnosť princ Philip v apríli 2021, nasledoval ho slovenský spevák v novembri 2021. A teraz zomrela aj Alžbeta II. Ako poznamenal Mekyho fanúšik: „Tento rok je rok odchodov výnimočných a vzácnych ľudí.“