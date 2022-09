Kráľovná Alžbeta II. (†96) zomrela na mieste, ktoré milovala: Nazvala ho TICHÉ NEBO!

Viac o úmrtí Alžbety II. nájdete TU!

Zámok Balmoral sa nachádza v Škótsku, v pohorí Škótska vysočina. Od roku 1852, kedy ho kúpil princ Albert, je toto miesto obľúbenou destináciou kráľovskej rodiny. Najviac si ho však zamilovala práve kráľovná Alžbeta.

Najdlhšie slúžiaca panovníčka v histórii monarchie si tu užívala aktivity, ktoré sú typické pre bežných ľudí, vďaka čomu mohla aspoň na chvíľu uniknúť od svojich kráľovských povinností. Medzi jej najobľúbenejšie aktivity na zámku patrili jazda na koni, hranie kariet, dlhé prechádzky a rodinné pikniky.

„Myslím si, že starká je tu najšťastnejšia. Veľmi si zamilovala toto prostredie," povedala jej vnučka, princezná Eugenie v dokumente Our Queen at Ninety. „Na zámku Balmoral poznala každý jeden centimeter. Veľmi si užívala vidiecky život," upresnil člen jej služobníctva Malcolm Ross v knihe Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch. Spôsob života, aký kráľovnej tento zámok ponúkal, si tak užívala plnými dúškami.

Pre jej rodinu však toto miesto bude navždy späté so smutnými udalosťami. Okrem toho, že tu ona sama naposledy vydýchla, v minulosti sa princovia William a Harry na tomto mieste dozvedeli o úmrtí ich milovanej mamy Lady Diany. Vtedy Alžbeta označila toto miesto za tiché nebo. A tichým nebom sa Balmoral stal aj pre samotnú panovníčku...