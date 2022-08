CELOŽIVOTNÉ trápenia Hany Zagorovej (†75): Dve manželstvá a žiadne deti!

PRAHA – Legendárna speváčka Hana Zagorová to nemala v živote jednoduché. Popri zdravotných komplikáciách zažila aj jeden rozvod. Po neúspešnom prvom manželstve našla to, čo hľadala u TOHTO Slováka. Zaspomínajte si na jej najväčšie lásky a trápenia!

Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 v malej dedinke pri Ostrave. Patrila medzi obľúbené a uznávané české speváčky. Za svoj život toho dokázala mnoho, o čom svedčia aj všetky ocenenia, ktoré počas hudobnej kariéry nazbierala. V roku 1977 získala Zlatého slávika prvýkrát v živote.

Slávna speváčka za svoj život zažila dve manželstvá. Jedno účelové a druhé osudové. Jej prvým manželom bol tanečník a baletný majster Vlastimil Harapes (74). Po 6 rokoch manželstva sa však rozviedli. Ich manželstvo, ako sami priznali, bolo čisto za účelom adopcie dieťaťa.

„Adopcia bola vlastne motiváciou, prečo sme sa vzali. Hanka túžila po dieťati a vtedy sme na to museli byť manželia,“ priznal jej exmanžel pre denník Aha! Kvôli zdravotným problémom nemohla mať Hana vlastné deti, a tak si jedno vytúžené chcela adoptovať. „Vlastík mi v podstate navrhol svadbu kvôli adopcii. Naše rozhodnutie bolo rýchle, náš vzťah mal trvalý charakter,“ priznala speváčka v knihe Dřív, než na to zapomenu.

Osud to však zariadil inak a manželom adopcia vytúženého dieťatka nevyšla. Českú legendu následne prešla túžba po dieťati. Po rokoch prišla aj kríza v ich manželstve. „Bolo to krásne, až to muselo skončiť,“ vyjadril sa tanečník pre spomínaný český denník.

Ešte počas svojho prvého manželstva si Zagorová začala románik so slovenským operným spevákom Štefanom Margitom (66). Ich osudová romanca dokázala prežiť aj neľahké začiatky, ktorými si museli prejsť. Dokázali, že pravej láske nestojí nič v ceste. A to ani speváčkino manželstvo.

Aj keď bolo ich zoznámenie dlhé roky pod rúškom tajomstva, nakoniec sa Margita rozhodol o ňom prehovoriť v knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová. Pri ich stretávaní ich totiž pristihol jej manžel! „Sedeli sme s Hankou v aute, ona šoférovala a pred štátnou operou sa pokazil semafor. Sedeli sme v aute a rovno zo Štátnej opery vychádzal autobus, kde baletný súbor Národného divadla išiel na nejaký zájazd. Vlastík sedel niekde pri okne v tom autobuse a začal na nás mávať a my sme robili, že ho nevidíme,“ popísal v knihe.

Po prevalení pravdy Hana dlho nečakala s rozvodom. Rozvedená bola 30. mája a 31. mája si už povedali áno s Margitom na radnici. Ich osudová láska bola spečatená v kostole 6. júna. Tento rok spolu oslávili krásne 30. výročie ich lásky.