NAJPRV zosmiešnenie, POTOM ospravedlnenie: Rytmus spravil nevídaný krok voči fanúšikom!

Koncert na Domaši bol v plnom prúde a ľudia si ho užívali, ako sa len dalo. Počas sobotňajšieho večera valcovalo celý internet množstvo známych pesničiek od slovenských interpretov.

Rytmusa zaujalo práve jedno video zo spomínaného koncertu – také, kde sa istá pani vôbec nezabávala. Mala prekrížené ruky a nahnevaný výraz, čo nekorešpondovalo s okolitou zábavou. A práve to sa stalo terčom posmechu, ktorý rozšíril samotný raper na svojom Instagrame.

Ako sa ale hovorí, po smiechu príde plač, alebo prinajmenšom ľútosť. Po ošiali posmešných videí, ktoré sa nehanbil rozšíriť medzi svojich fanúšikov, prišlo nečakané ospravedlnenie vo forme príspevku so srdcervúcim odkazom. V ňom Rytmus otvorene priznal svoju chybu.

Dozvedel sa totiž zásadnú informáciu a prijal to s veľkou pokorou. „Dozvedel som sa, že je to pravdepodobne babička alebo teta chlapca, ktorý je náš fanúšik a je na vozíku,“ touto vetou začal svoje ospravedlnenie za vzniknuté nedorozumenie a na oplátku im ponúkol celoživotné pozvanie na všetky jeho koncerty a do backstage ZADARMO. Týmto činom sa zachoval ako človek, ktorý ma srdce na správnom mieste a vie si priznať svoju chybu.

Všimli si to aj jeho fanúšikovia. „Kiežby všetci mali také srdce ako ty a tvoja manželka,“ napísala pod video Rytmusova fanúšička, ktorú to tiež zrejme chytilo za srdce. Podporu mu vyjadrili aj známe Slovenky, ako napríklad herečka Zuzana Vačková alebo tatérka svetových hviezd Ivana Beláková.