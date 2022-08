Zavesil moderovanie na klinec? Bizarný pohľad na Sajfu: Načapali sme ho v kvetinárstve… ARANŽOVAL tam kytice!

Matej Sajfa Cifra vo štvrtok predpoludním prekvapil zákazníkov jedného z bratislavských kvetinárstiev - nebol tam totiž nakupovať, ale makať. Minulý týždeň na sociálnej sieti Instagram zverejnil v spolupráci s Birellom ponuku, že jedného zo svojich sledovateľov príde vystriedať do práce. A tak aj urobil.

Profesionálneho floristu poslal užiť si oázu osvieženia na Zlaté piesky a on zatiaľ "na oko" aranžoval kvety. „Pre niekoho to môže byť pekné, pre niekoho to je ušmodlané, ale je to jemne zo srdca. Ružu som tiež zabalil do papiera tak, že to vyzerá, akoby to balil nejaký prváčik, ale je to odo mňa, tak si hovorím, že by to mohlo mať jemne pridanú hodnotu,“ zhodnotil svoj výkon v kvetinárstve Sajfa, ktorý s pribúdajúcimi stupňami na teplomere zrejme svoju ponuku aj oľutoval.

Galéria fotiek (30) Zdroj: Ján Zemiar

Jedinou záchranou v horúcom počasí mu bolo osvieženie v podobe piva Birell. A tu už by sa mohlo zdať, že moderátor hneď po pár hodinách v "novom" zamestnaní urobil prvý výrazný prešľap. No svieži nápoj bol, našťastie, nealkoholický. „Počkaj, počkaj, nikto v práci nepije, to nie je dobré, ale toto je nealkoholické. Takže to je osvieženie, ktoré je vítané. Nazdravie, priatelia,“ zahlásil Birell náhradník Sajfa a vrátil sa späť do práce.

Zaujímavosťou je, že rovnakú ponuku zverejnila aj komička Eva Evelyn Kramerová a youtuber Matej Slažanský známy pod prezývkou Selassie. No a zatiaľ čo blondínka si vyskúšala prácu vo svadobnom salóne, vloger pomohol s ťažkou prácou v občianskom združení OZ Kone ľuďom.