Slovenská moderátorka šokovala: Nová pieseň s VAŠOM PATEJDLOM... Wau, ona vie spievať?!

Ide o netradičné kombo, kedy sa svet muziky spojil s talentom moderátorky Martiny Comisso, ktorej hlas môžete poznať z rádia Melody. Spolu si zaspievali starý známy hit Vaša Patejdla Voňavky dievčat. Pesnička vznikla v tej istej dobe, kedy Martina prišla na svet, a to presne pred 35 rokmi.

Svoje časti nahrali každý zvlášť. Martina v Bratislave a keď bol podklad pripravený, poslal sa do Prahy pre Vaša, ktorý svoju hudobnú časť nahral tam. Sama však priznala, že nahrávanie nebolo ľahké, keďže slovenský spevák je pracovne dosť vyťažený. „Bolo náročné zladiť toto celé časovo dokopy, pretože cestuje z koncertu na koncert a aj k nám do štúdia prišiel, keď vyrážal na koncert do Otrokovíc,“ povedala nám.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Rádio Melody

Martina pre Topky.sk prezradila aj svoje celkové pocity z tejto spolupráce: „Keď sme sa s Vašom stretli, hoci sme sa poznali dlhšie, mala som rešpekt pred ním. Je to predsa len uznávaný hudobník, skladateľ a keď sme v štúdiu natáčali videoklip, nestihla som prvý nástup a on mi len tak pošepkal: „Nemaj trému.“ A tak vznikla pesnička, ktorá vám utkvie v pamäti.

Tento hit dostal nový šat v podobe spolupráce dvoch nezabudnuteľných hlasov. Veď posúďte sami.