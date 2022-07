Dcéra Jozefa Vajdu sa VYPRSILA: Naprataný dekolt v bikinách udržali šnúrky LEN TAK-TAK!

BRATISLAVA – Nie každý ju pozná, a pritom pochádza z rodiny známeho slovenského herca Jozefa Vajdu (66). Hovoríme o jeho jedinej dcére Lei Klimo Vajdovej (39), ktorá je už dvojnásobnou mamičkou, no postavu ma takú, že jej ju môžu aj tínedžerky závidieť...

Lea Klimo Vajdová nie je mediálne až tak známa, ale keď niečo nové pridá na svoj profil na sociálnej sieti, rozhodne je sa na čo pozerať a nielen páni majú čo obdivovať. Napriek tomu, že už má takmer 40 rokov, vôbec na to nevyzerá a aj keď je matkou, o svoju postavu sa príkladne stará a vyznáva zdravý životný štýl.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram L.K.V.

Lea sa opäť raz pochválila na svojom instagramovom profile svojou figúrou, za ktorú by sa nemusela hanbiť žiadna modelka či herečka. „Letná makačka,“ napísala pod svoj príspevok dcéra Joža Vajdu. Bezpochyby Lea na sebe pracuje aj v týchto horúčavách.

Pred pár dňami pridala fotku, kde jej ladné krivky zdobili sexi bikiny v bledožltej farbe a veľa nechýbalo a vskutku bujné dary prírody jej skoro vypadli. Mamičkin bohatý dekolt doslova vyráža dych. Snáď len tie dve šnúrky, ktoré držali vrchný diel plaviek boli dostatočne pevné, keďže ako všetci vieme, zemská príťažlivosť robí svoje. Letný look, ako inak, doplnila slnečnými okuliarmi a veľkým štýlovým slameným klobúkom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram L.K.V.

No kto by to bol povedal, že má Jozef takúto krásnu dcéru. Zjavne športové návyky má Lea aj od neho, keďže nie je žiadnym tajomstvom, že divadelný a dabingový herec na sebe maká a potrpí si na svoj zovňajšok. A na svoju krásnu dcéru môže byť právom hrdý.

Leu v odvážnych bikinách nájdete v galérii nižšie.