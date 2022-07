Tiché trápenie Patrície Vittekovej: Úzkosti… TAKTO sa vyrovnala po náročnom období!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka, hrdá mamina dvoch krásnych dcér Cythie Lary a Sofie Zary, to je Patrícia Vitteková (42). Hoci sa zdalo, že po náročnom období so svojím bývalým manželom futbalistom Róbertom Vittekom (40) konečne žiari šťastím, opak je pravdou a počas pandemického obdobia prežívala doslova peklo, o ktorom dodnes nikto nevedel.

Život so sebou prináša pekné chvíle a rovnako aj tie menej príjemné. Obdobie pandémie sa do istej miery podpísalo na každom jednom z nás. Niektorí si ním prešli bez menších komplikácii a tí druhí to zase mali o niečo ťažšie a v mnohých prípadoch až s vážnymi následkami. Neľahké časy zasiahli aj známe tváre zo šoubiznisu.

Aj Patrícia Vitteková priznala na svojom instagramovom profile, že v tichosti prežívala azda tie najhoršie dni svojho života – plné úzkostných stavov a depresie. Bola doslova na pokraji so silami.

„Posledné mesiace, vlastne od pandémie, po troch covidoch, úzkostiach s nimi spojenými, ktoré mám našťastie úspešne za sebou, tiež náročnom období pre každého, kto podniká, keď ste v strehu a nedá sa len tak zastaviť, som si povedala, že ten čas sám so sebou a hneď ako druhé s rodinou a reálnymi priateľmi by mal byť skutočne napriek všetkému prioritou,“ otvorene napísala podnikateľka svoje vyznanie.

Speváčka si práve vďaka tejto neľahkej situácii uvedomila, aké sú jej skutočné hodnoty a čo pre ňu znamená rodina a ďalší blízki ľudia. Práve oni sú tí, čo ju držia nad vodou a spoločné chvíle strávené s nimi ju posúvajú vpred.

Čas strávený s nimi jej dáva silu ísť ďalej. „Je iný, je potrebný, je vzácny, no hlavne pri ňom vypustíte na chvíľu starosti, všetko zaťažujúce a naberiete silu pokračovať ďalej,“ ukončila sexi mamina svoju vnútornú spoveď, ktorú po tak dlhej dobe dala konečne zo seba von. Pevne veríme, že sa jej uľavilo a všetky tie negatívne veci už hodila za hlavu.