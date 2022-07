Fešák z Markízy zaskočil fanúšikov: Odfarbil sa na BLOND... FOTO Veď vyzerá ako Z LUNETICU!

BRATISLAVA - V poslednej dobe sa do módy vrátil trend spred niekoľkých rokov, kedy sa muži hromadne nechávali odfarbiť na blond. Najnovšie sa do klubu pridal aj ďalší fešák známy z populárnej markizáckej šou!

Učiteľa telesnej výchovy dali odborníci v šou Svadba na prvý pohľad dokopy so sympatickou trénerkou Jankou. A hoci sa najprv zdalo, že to tejto dvojici klapne, opak bol pravdou. Aj keď bol televízny ženích zo sexi brunetky úplne hotový, on sa jej veľmi nepozdával.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Najprv jej úsmev skrivila jeho výška, potom zasa ofrflala jeho bývanie či udržiavanie poriadku v domácnosti. Nikoho teda neprekvapilo, že tento pár spolu po skončení šou nezostal. No a ktovie, čo by Janka na Martina povedala teraz. Televízny sympaťák sa totiž rozhodol pre výraznú zmenu imidžu a nechal sa prefarbiť na blond.

Podľa niektorých s novým účesom pripomína Martina Kociana, bývalého lídra chlapčenskej kapely Lunetic. Čo si o tom myslíte?

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram