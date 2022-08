Simona Krainová a jej tvrdá výchova synov: PRIPRAVENÍ DO VOJNY... Len pre silné žalúdky!

Známa Kráska z modelingovej brandže Simona Krainová sa môže pýšiť s dvomi rozkošnými chlapcami, z ktorých rastú možno aj budúci modelovia. Predsa len čo to majú aj v génoch. Na pohľad možno vyzerajú akoby ani neboli vedení tvrdou rukou chlapa, no opak je pravdou.

Modelka svojim synom Brunovi a Maxovi dala poriadnu lekciu do života a pripravila ich na vojnu. Nedávno ich totižto prihlásila na “kurz prežitia“. Simona pred pár dňami najskôr len pridala fotku svojich detí ako kráčajú nabalení po ulici s ruksakmi a karimatkami. „Chlapci idú na kurz prežitia, no ja už ho mám od včerajška za sebou,“ podotkla sexi mamička, ktorá vystrojila svoje deti za dobrodružstvom a musela im zbaliť všetko potrebné. Pochopiteľne z toho bola dosť unavená, no a niet sa čomu čudovať. Pri pohľade na jej synov je očividné, že mala čo robiť.

Galéria fotiek (16) Synovia Simony Krainovej idú na kurz prežitia.

Zdroj: Instagram S.K.

Možno by málokto uveril, že takýto kurz by mladí chlapci zvádlii. Ale neskôr ich pyšná mamina pridala ďalšie zábery, ktoré svedčili o opaku. A tie už boli fakt dosť drsné, keďže miestami pripomínali skutočné bojisko a doslova hry o prežitie. „Je to päťdenný intenzívny kurz, ktorý má za úlohu priblížiť vaším deťom, ako sa pripraviť a chovať vo výnimočných situáciách ako je vojna, prírodná katastrofa a podobne,“ napísala Simona, ktorá synom takýmto spôsobom dala naozaj tvrdú lekciu do života.

Jej chalani sa naučili ako prežiť v neľahkých podmienkach v prírode, dokonca strieľali zo zbrane. Taktiež absolvovali aj výučbu prvej pomoci. Zažili aj jeden deň bez jedla a potom po 24och hodinách si za odmenu sami pripravili pstruhy. Chlapci majú za sebou aj niekoľko kilometrové pochody, ranný poplach ako v skutočnom vojenskom tábore, spanie v spacákoch pod holým nebom a oveľa viac.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Instagram S.K.

Tomu sa hovorí byť naozaj pripravený do vojny, ak by k niečomu takému nebodaj prišlo. Pevne veríme, že nič také nám nehrozí a chalani si len odniesli skutočne praktické a cenné rady do života. Ak z nich raz budú vojaci, už vedia ako sa správať.

Nateraz však majú určite plno zážitkov z kurzu, na ktorý len tak ľahko nezabudnú a mamičke, tak môžu spríjemniť dlhé dni rozprávaním o tom, čo všetko zažili a možno aj známuu modelku niečomu pratickému priučiť. Aké lekcie synovia Simony Krainovej absolvovali, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie. No upozorňujeme, že niektoré zábery sú vhodné len pre silnejšie žalúdky.