DRSNÝ odkaz od Slovákovej pre mládež: Hnoj, zvieratá!

Nela si so svojím partnerom užíva letné Chorvátsko. Samozrejme, bez nečakaných problémov by to ani nešlo! Akoby nestačilo, že ich okradla vlastná zamestnankyňa, navyše vytočil Nelu aj nový TREND dnešných pubertiakov.

Ide o takzvaný „moshpit,“ ľudia urobia kruh a potom následne v ňom ako zmyslov zbavení začnú skákať a strkať sa. Takáto „strkanica“ je veľmi nebezpečná a môže spôsobiť aj vážne úrazy. A to nahnevalo aj samotnú krásku!

Ľudia najprv na blondínku útočili pre jej neznalosť. Tento trend totiž predtým nepoznala a netušila, čo vlastne moshpit je. A tak jej zaplnili schránku videami, kde dav toto "umenie" predvádza.

Nela potom počas festivalu v Chorvátsku zverejnila jasný nesúhlas s niečím takýmto. „Toľko správ mi prišlo od malých detí, puberťákov dokonca, ale bohužiaľ aj od dospelých, aká som p..., nech zomriem, keď neviem, čo je to moshpit (chvalabohu, že neviem), že je to NEUVERITEĽNÉ. Idiot, čo toto vymyslel, toho by som prefackala,“ napísala jasný odkaz pre všetkých ľudí, ktorí to podporujú na svojom Instagrame. „Zábava dnešnej mládeže je NEUVERITEĽNÁ. Hnoj, zvieratá!“ dodala nahnevane nakoniec.