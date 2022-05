Dcéra prezidentky Čaputovej ukázala FRAJERA: Modelka Emma miluje tohto SYMPAŤÁKA!

Emma Čaputová už neraz dokázala, že je nielen prezidentkinou dcérou. V modelingu je o nej počuť stále viac. Na predvádzacom móle nechýbala ani počas nedávnych Bratislavských módnych dní, kde mala v zákulisí veľkú podporu. A to svojho priateľa Michala, ktorý dozeral na to, aby modelky vyšli včas na prehliadkové mólo.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (8) Zdroj: Ján Zemiar

V nedeľu zaľúbenci zavítali na priamy prenos tanečnej šou Let´s Dance. Ako Emma v rozhovore pre markiza.sk prezradila, patrí k veľkým fanúšikom tohto projektu. „Sledovala som to od prvej epizódy a s priateľom sme dúfali, že sa sem dostaneme, aby sme to zažili aj naživo. A sa to podarilo, takže sme veľmi radi, že sme tu,” uviedla blondínka, ktorá si popri všetkých aktivitách zarába aj prácou v kníhkupectve. „Som úplne normálny mladý človek a chcem žiť normálnym životom. Chcem, aby ma tak aj ľudia brali. A preto pracujem aj v tom kníhkupectve, že sa cítim úplne ako normálny mladý človek,” uzavrela.

Galéria fotiek (8) Emma Čaputová zavítala na Let´s Dance spolu s priateľom Michalom, sestrou Leou a kamarátkou.

Zdroj: TV Markíza Galéria fotiek (8) Emma Čaputová a jej priateľ Michal si Let´s Dance ozaj užili.

Zdroj: Vlado Anjel