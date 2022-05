Šokovaná moderátorka Krajčírová: Preboha, takto teda vôbec nevyzerám!

Barbora Krajčírová má 35 rokov a je dvojnásobnou mamou. Nemá teda žiadne ilúzie, že vždy a za každých okolností vyzerá dokonalo. A prehnaná dokonalosť ju dokonca tak trochu asi aj desí.

V týchto dňoch sa svojim fanúšikom prihovorila v takzvanom príbehu a vyzerala úplne super. A asi málokto by čakal, že práve na to sa bude Barbora sťažovať. „Tento filter, to čo je? Tak takto vôbec nevyzerám!” vyhlásila moderátorka.

Pred nejakým časom dokonca prekonala koronavírus a ten sa na jej vzhľadne vraj dosť podpísal. „Chcela som vám nahrať, že sme mesiac a pol od toho, ako sme mali covid a že vyzerám dosť zle a stále sme chorí... A potom sa mi prepol tento filter a hovorím si: Však dobre vyzeráš. Toto je strašný klam, priatelia. Takto nevyzerám!” zdôrazňovala svojim fanúšikom.

Kým mnohé influencerky sa práve týmto filtrom vo svojich príspevkoch vylepšujú, Krajčírová poukazuje na to, že ide naozaj o nereálny výzor. Bežné ženy teda naozaj nemusia mať "mindráky", že pri pohľade do zrkadla vidia niečo iné, než ukazujú dievčatá na Instagrame.

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá Barbora Krajčírová bez mejkapu.