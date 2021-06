Začína Art Film Fest, okrem premietaní pripravil aj diskusie na aktuálne témy

Zdroj: Art Film Fest

28. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest začína v Košiciach už dnes a potrvá do nedele 27. júna. Ponúkne desiatky domácich i zahraničných filmov, privíta filmárskych hostí, no festivalovému publiku ponúkne aj zaujímavý sprievodný program – premietanie storočného filmu Jánošík so živým hudobným sprievodom Davida Kollara, módnu prehliadku Spirit Hlavná: Fashion Meets Art Film Fest, fotografickú výstavu v Slovenskom technickom múzeu či vernisáž publikácie Filmové svety Miloslava Luthera autorov Petra Michaloviča a Petra Dubeckého.