Známa markizáčka PORODILA: Radostnú novinu tajila niekoľko týždňov!

BRATISLAVA - Začiatkom novembra minulého roka sme na Topkách informovali, že známa markizácka moderátorka a redaktorka Zuzana Javorová (34) čaká bábätko. Otcom je jej manžel, kameraman a kolega z Markízy Peter Javor. No a z dvojice sú už rodičia - radostnú novinu tajili niekoľko týždňov!

V čase, keď sa informácia o tehotenstve prevalila, markizáčka netajila, že s manželom prežívajú obrovskú radosť. Dieťatko si totiž veľmi priali. „Vytúžené bábätko sme si "priniesli" z dovolenky na ostrove Hydra, kde sme si po dlhšom a náročnom období v práci išli oddýchnuť,“ priznala vtedy Javorová, z ktorej je dnes už novopečená mamička.

Dievčatko, ktorému rodičia dali krásne meno Laura Maria, sa vypýtalo na svet ešte koncom marca. Krásnu novinku sa tak dvojici darilo tajiť niekoľko týždňov. „Chcela som si tie prvé chvíle poriadne užiť a, samozrejme, to nie je hneď úplne ľahké, kým si čerstvá mama zvykne na ten kolobeh a zoznámi sa so všetkými novými "nástrahami". Podstatné však je, že Laura je v poriadku a sme do nej beznádejne zaľúbení,“ prezradila pre markiza.sk Zuzka.

Zuzana a Peter sa spoznali ešte počas štúdia. Pár tvoria od roku 2007, svoju lásku spečatili svadbou v roku 2015. Čerstvým rodičom srdečne gratulujeme!